طلاب «إعلام الأزهر» يؤدون امتحاناتهم وسط إجراءات احترازية

أدى طلاب الفرقتين الثانية والرابعة بكلية الإعلام جامعة الأزهر، اليوم الخميس، امتحاناتهم وسط إجراءات احترازية مشددة، للتصدي لانتشار جائحة كورونا.وتفقد عميد الكلية الدكتور غانم السعيد، ووكيلها الدكتور رضا عبد الواجد أمين، لجان الامتحانات للتأكد من حسن سيرها والاطمئنان على الطلاب وتوجيههم نحو الالتزام بالإجراءات الوقائية.وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تفقد في وقت سابق، أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 2021م بكلية الإعلام بنين بالقاهرة.وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة أن الجولة التفقدية تأتي في إطار متابعة رئيس الجامعة لانضباط سير العمل باللجان، والوقوف على التزام الكليات والطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.وحذر رئيس الجامعة خلال جولته التي رافقه خلالها كل من: الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، والدكتور رضا عبد الواجد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، أبناءه الطلاب من الانسياق وراء الشائعات، وحثهم على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.وطالب رئيس الجامعة بالعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.وخلال تفقد اللجان أشاد رئيس الجامعة بما لحظه من التزام بالتعليمات التي عممتها إدارة الجامعة على كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والتي طبقتها الكليات؛ والمتمثلة في: رش وتطهير وتعقيم قاعات الامتحان، وجميع مباني الكليات، إضافة لتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الطلاب