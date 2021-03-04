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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة 2021

الخميس 04/مارس/2021 - 04:19 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
شيماء حسين
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مع انطلاق باب تسجيل البيانات، احتل رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة وذلك لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.. لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير رابط وخطوات حجز جرعة من لقاح فيروس كورونا والفئات غير المستهدفة.

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية 2021


وفرت وزارة الصحة والسكان المصرية موقع تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله للمواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا الذي تم استيراده من الخارج، تسجيل بياناتهم لحجز جرعة منه كعلاج وقائي ليساعد الجسم بتكوين فيروسات مضادة ضد الفيروس القاتل يساعد المناعة في محاربته عند الإصابة في أي وقت يستوعب الموقع تسجيل أكثر من 5 مليون مواطن في نفس الوقت حتى يمكنه استيعاب كافة أعداد المواطنين المستهدفين بالجرأة الأولي مم اللقاح.

خطوات تسجيل بيانات الراغبين في حجز لقاح كورونا


يمكن للراغبين في تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا للجرعة التي وفرتها الحكومة المواطنين تحت إشراف وزارة الصحة والسكان المصرية اتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع الرسمي الذي خصصته وزارة الصحة والسكان المصرية لتسجيل حجز لقاح كورونا من خلال هذا الرابط (من هنا)

كتابة بيانات الراغب في حجز جرعة اللقاح كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، ....) 

كتابة وسيلة التواصل (رقم التليفون والبريد الإلكتروني)

كتابة العنوان بالتفصيل لتحديد المستشفى التابعة لوزارة الصحة والأقرب لمحل سكنه للحصول على اللقاح بها 

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الفئات الأولى بالحصول على اللقاح والفئات الممنوعة منه


وحددت وزارة الصحة والسكان المصرية الفئات التي لها الحق في كتابة بياناتهم عبر رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية وهم الفئات المستحقة التطعيم وهم الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن أما الفئات الممنوعة من أخذ اللقاء هم المسافرين الخارج والحوامل والمرضعات، من لديهم نقص في المناعة، الصغار دون الثامنة عشر وذلك لما للقاح من آثر جانبية في حالة أخذ الجرعة حيث تم فتح باب الحجز بالفعل يوم 28 فبراير الماضي.

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