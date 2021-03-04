مصادر: خروج قطار عن القضبان بمحطة مصر دون إصابات

قات مصادر في هيئة السكة الحديد إن القطار 332 خرج عن القضبان قبل دخوله رصيف محطة مصر برمسيس، اليوم، مؤكدة أن حركة القطارات في المحطة تسير بصورة طبيعية، ولم يؤثر الحادث على العمل.وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السبب وراء خروج القطار عن القبضان هو وجود مشكلة في التحويلة، لافتة إلى أن الأمر تكرر أكثر من مرة، وهي ليست المرة الأولى للقطار، ولم ينتج عن سقوطه أي إصابات من الركاب.