الاتحاد الأوروبي يرحّب بتقدم جنوب السودان في بناء المؤسسات الديمقراطية

ثمن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي التقدم الذي أحرزته جنوب السودان في بناء المؤسسات الديمقراطية على مدار العام الماضي.وقال بوريل في تصريح نشره الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس إنه رغم ما حققته البلاد، إلا أن الوضع لا يزال غير مستقر، إذ لم تٌبذل جهودا كافية للتعافي من تبعات الصراع.جاء البيان في الوقت الذي أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان عن خططها لإعادة نشر الأفراد والموارد لبناء قدرات المؤسسات الديمقراطية في البلاد، مثل المحاكم والشرطة الوطنية.وأثناء مخاطبته مجلس الأمن الدولي أمس، قال رئيس البعثة ديفيد شيرر إن الحكومة الانتقالية بحاجة إلى تسريع تنفيذ اتفاقية السلام المعاد تنشيطها لعام 2018 حتى لا تعود إلى العنف على نطاق واسع.وقال بوريل في البيان: بعد مرور عام على تشكيل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية التي أعيد تنشيطها، يلاحظ الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي التصريحات الأخيرة بشأن العدالة الانتقالية وتسمية بعض الحكومات المحلية. ومع ذلك، يعد هذا التقدم ضئيل للغاية وسط استمرار حالة عدم الاستقرار.ووفقًا للدبلوماسي الأوروبي، فإن الوضع الإنساني في البلاد لا يزال حرجًا ويتفاقم بسبب ارتفاع مستويات العنف وأزمة الغذاء الشديدة المتوقعة خلال الأشهر المقبلة، والتي ستؤثر على أكثر من 60 في المئة من السكان.وأكد بوريل أهمية التنفيذ السريع للترتيبات الأمنية لاتفاق السلام، موضحا أنه يتطلب التشكيل العاجل للقوات الموحدة اللازمة مع تسلسل قيادي واضح وشامل.وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع وردع أي انشقاقات عسكرية أخرى من جانب مسلح واحد من جهة أخرى، والتي غالبا ما يصاحبها عنف ضد المدنيين وانتهاكات لوقف إطلاق النار.وأكد المسؤول مجددًا استعداد الكتلة لتعميق شراكتها مع جنوب السودان، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ الإصلاحات الواردة في اتفاق السلام حتى يكون هذا التعاون فعالًاوأفاد بأن الإصلاحات تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الإدارة المالية العامة والشفافية والمساءلة وجعل القضاء أكثر فعالية إلى جانب ضمان الخدمات الاجتماعية الأساسية، من بين أمور أخرى.واختتم تصريحاته بالقول إنه يمكن لصناع القرار في جنوب السودان، بل عليهم، بذل مزيد من الجهد للوفاء بوعودهم بالسلام والتنمية والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية للبلد وشعبه، مجددا التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة شعب جنوب السودان على تحقيق تطلعاته في تحقيق السلام والازدهار وبناء نظام ديمقراطي مستقر.