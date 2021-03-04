رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يرحّب بتقدم جنوب السودان في بناء المؤسسات الديمقراطية

الخميس 04/مارس/2021 - 03:22 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
ثمن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي التقدم الذي أحرزته جنوب السودان في بناء المؤسسات الديمقراطية على مدار العام الماضي.

وقال بوريل في تصريح نشره الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس إنه رغم ما حققته البلاد، إلا أن الوضع لا يزال غير مستقر، إذ لم تٌبذل جهودا كافية للتعافي من تبعات الصراع.

جاء البيان في الوقت الذي أعلنت فيه بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان عن خططها لإعادة نشر الأفراد والموارد لبناء قدرات المؤسسات الديمقراطية في البلاد، مثل المحاكم والشرطة الوطنية.

وأثناء مخاطبته مجلس الأمن الدولي أمس، قال رئيس البعثة ديفيد شيرر إن الحكومة الانتقالية بحاجة إلى تسريع تنفيذ اتفاقية السلام المعاد تنشيطها لعام 2018 حتى لا تعود إلى العنف على نطاق واسع.

وقال بوريل في البيان: بعد مرور عام على تشكيل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية التي أعيد تنشيطها، يلاحظ الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي التصريحات الأخيرة بشأن العدالة الانتقالية وتسمية بعض الحكومات المحلية. ومع ذلك، يعد هذا التقدم ضئيل للغاية وسط استمرار حالة عدم الاستقرار.

ووفقًا للدبلوماسي الأوروبي، فإن الوضع الإنساني في البلاد لا يزال حرجًا ويتفاقم بسبب ارتفاع مستويات العنف وأزمة الغذاء الشديدة المتوقعة خلال الأشهر المقبلة، والتي ستؤثر على أكثر من 60 في المئة من السكان.

وأكد بوريل أهمية التنفيذ السريع للترتيبات الأمنية لاتفاق السلام، موضحا أنه يتطلب التشكيل العاجل للقوات الموحدة اللازمة مع تسلسل قيادي واضح وشامل.

وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع وردع أي انشقاقات عسكرية أخرى من جانب مسلح واحد من جهة أخرى، والتي غالبا ما يصاحبها عنف ضد المدنيين وانتهاكات لوقف إطلاق النار.

وأكد المسؤول مجددًا استعداد الكتلة لتعميق شراكتها مع جنوب السودان، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ الإصلاحات الواردة في اتفاق السلام حتى يكون هذا التعاون فعالًا

وأفاد بأن الإصلاحات تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الإدارة المالية العامة والشفافية والمساءلة وجعل القضاء أكثر فعالية إلى جانب ضمان الخدمات الاجتماعية الأساسية، من بين أمور أخرى.

واختتم تصريحاته بالقول إنه يمكن لصناع القرار في جنوب السودان، بل عليهم، بذل مزيد من الجهد للوفاء بوعودهم بالسلام والتنمية والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية للبلد وشعبه، مجددا التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة شعب جنوب السودان على تحقيق تطلعاته في تحقيق السلام والازدهار وبناء نظام ديمقراطي مستقر.

موضوعات متعلقة

التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن نجاح مركز تعليم الكبار في محو أمية 2943 مواطنًا

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تحصد المركز الثاني في مسابقة الاتحاد الرياضي للشطرنج

image description

رفع 165 طن مخلفات في حملات نظافة وتمهيد طرق بأسيوط

image description

دورات مجانية على الحرف اليدوية للشباب بالغرفة التجارية في أسيوط

الأكثر قراءة

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

السيسي ينعى اللواء كمال عامر: معلمي وأستاذي وقائدي وواحد من أغلى رجال مصر

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون "الشهر العقاري" ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقائق مدهشة عن الماء والغذاء

المفوضية الأوروبية تريد زيادة معدل التوظيف إلى 78% بحلول 2030

تحذير بعد فرار عشرات التماسيح من مزرعة بجنوب إفريقيا

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

أغرب من الخيال.. حكايات من حياة رجاء الرفاعي ويوسف إدريس

«المرأة التي رحلت».. قصة ديفيد هربرت لورانس عن عقل المرأة

فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

أحمد الحجار يستعيد ذكريات التسعينات فى أوبرا الإسكندرية