«حياة كريمة» تتابع سير العمل في مشروعاتها بأسوان

أعلنت مؤسسة حياة كريمة أنه في إطار المتابعة الميدانية لخطوات تنفيذ المشروعات المختلفة وفقا للخطة التنفيذية للمؤسسة، بقرى مركز ادفو بمحافظة أسوان، تم متابعة سير العمل لبعض المشروعات علي مختلف المستويات.أكدت المؤسسة في بيان الخميس، أنه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قامت بتسليم المواقع للشركات المنفذة، حيث تم بدء الاعمال بالصرف الصحي بوادي عبادي، والرمادي بحري، والرمادي قبلي، والحجز بحري، والرديسية بحري والطوناب، والنصراب بالحجز قبلي، مع معاينة مواقع إنشاء أربعة محطات مياه جديدة في كل من الرمادي بحري، وادي الصعايدة، الكلح غرب، والرديسية.أضافت المؤسسة أنه هيئة الأبنية التعليمية بأسوان سلّمت مواقع الأبنية التعليمية لمقاولين التنفيذ وهى مدرسة النصراب تعليم أساسي، مدرسة ام ركبة تعليم أساسي، مدرسة المحاميد الاعدادية، مدرسة الشهامة ابتدائياعدادية، مدرسة الشيخ ياسين، مدرسة الرديسية شرق بوادي الرديسية، مدرسة الايمان بوادي الصعايدة، ومدرسة حاجر البصيلية الوسطى، بالإضافة إلي تسليم ١٤ مدرسة بقرى مركز ادفو ما بين (الاحلال الكلى - توسيع - تطوير - إضافة أسوار) وسيبدأ العمل خلال أيام.وتابع البيان أنه هيئة الخدمات البيطرية بأسوان أسندت العمل إلى الإنتاج الحربي للعمل في انشاء الوحدة البيطرية بوادي الصعايدة تحت اشراف هيئة الخدمات البيطرية، وفق زيارات ميدانية ومتابعة مستمرة من السيد أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان، وأحمد شعبان، نائب المحافظ، ورئيس مركز ومدينة إدفو، ومسؤولي وحدة حياة كريمة وأعضاء مؤسسة حياة كريمة بأسوان.