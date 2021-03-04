السعودية تُغلق 12 مسجدًا جديدًا بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إغلاق 12 مسجدًا جديدًا بعد الكشف عن 12 حالة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: «أغلقت وزارة الشئون الإسلامية اليوم 12 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين».وأشارت وزارة الشئون الإسلامية إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 25 يومًا، بلغ 208 مساجد، تم فتح 188 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على صحة المصلين وفق أعلى معايير السلامة.