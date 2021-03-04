محاكمة سائقين يروجان مخدر الهيروين في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة سائقين، إلى محكمة الجنايات ؛ لاتهامهما بترويج مخدر الهيروين على المتعاطين.كانت وردت معلومات للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام كل من «م. م»، 28 سنة، سائق «توك توك»، «م. أ»، 20 سنة، سائق «توك توك»، بالاتجار في المواد المخدرة.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 150 جرام هيروين ومبلغ مالي وميزان حساس.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32298، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.