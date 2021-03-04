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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصادرة 34 شيشة فى حملة بالبحيرة

الخميس 04/مارس/2021 - 04:05 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين، مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وفى ذات السياق، قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى والطب البيطرى بحملة مكبرة بنطاق مركز الرحمانية أسفرت عن تحرير ٩ محاضر عبارة عن ضبط (مخبز إفرنجى لعدم إعلان أسعار، وضبط 30 شيكارة أسمدة مدعمة زنة 50 كيلو تجميع للبيع فى السوق السوداء، و42 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، 750 كجم أكياس سوداء ممنوع تداولها.

كما تم ضبط عبوات خروب بإجمالى 1250 كجم، و4 جرادل مخللات 20 كجم، ومواد غذائية مختلفة، و260 جراكن صابون سائل دون بيانات، كما تم المرور على المنشآت الحكومية والصحية لمتابعة الانضباط الإداري وتمت إحالة 36 من العاملين بالإدارة التعليمية ومستشفي الرحمانية المركزي والمركز الطبي للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانوني، وتم مصادرة 34 شيشة من 3 مقاهى.

وشدد اللواء المحافظ على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الإدارى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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