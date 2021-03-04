يقتل صديقه بسبب 300 جنيه في دار السلام.. والمحكمة تجدد الحبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، اليوم الخميس، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض.تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالى بوقوع مشاجرة وسقوط متوفى فى الحادث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الحادث، وتبين وقوع مشاجرة بين شخصين نتج عنها متوفى ونقل للمستشفى.وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن وراء ارتكاب الحادث عاطلًا كان اقترض 300 جنيه من المجني عليه، ويوم الواقعة طالب المجني عليه المتهم برد المبلغ لكنه رفض وعاتبه على كثرة طلبه للمال وطعنه طعنة نافذة في البطن أودت بحياته.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت الحبس احتياطيًا على ذمة التحقيقات.