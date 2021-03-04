«جيداء القرش».. مصرية بألمانيا تحارب الأخبار المغلوطة عن مصر

أشادت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتصميم الخاص بمبادرة "مصرية بـ100 راجل" The Power of Egyptian Women Abroad، التي أطلقتها الوزارة بهدف إشراك السيدات المصريات بالخارج في دعم مشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" للارتقاء بحياة المصريين والذي قامت بتنفيذه المهندسة "جيداء القرش" المقيمة في ألمانيا، والمشاركة في المبادرة.ويرصد "الدستور" في النقاط التالية أبرز معلومات حول المهندسة جيداء القرش:- حصلت على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإعلامية من جامعة Freie Universität ببرلين.- تخرجت من الدفعة الثالثة لبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة.- خريجة أكاديمية التربية الإعلامية والرقمية في بيروت 2018 بمنحة من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي.- شاركت في منتدى شباب العالم 2018 الذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتقت بوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في إحدى اجتماعاتها بالشباب الدارسين في الخارج.- تعمل حاليا كعضوة في مركز حوار الشباب المصريين الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة.- تعمل المصرية "جيداء القرش" على نشر الثقافة الإعلامية والرقمية من خلال برنامجها "الإعلام وسنينه" الذي أنشأته في 2018 أثناء دراستها الجامعية، ويبث البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي ويهدف إلى نشر الوعي عن مدى تأثير الإعلام على فكر ومعتقدات الشخص والشعوب.ويشرح البرنامج مواضيع مثل: استخدام البيانات في الحروب النفسية، تمثيل المرأة المسلمة في الإعلام الغربي والتوابع الاجتماعية لذلك، كيفية الكشف عن الأخبار المغلوطة وغيرها، باللغة العربية وبشكل مبسط يفهمه الجميع.