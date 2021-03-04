رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جيداء القرش».. مصرية بألمانيا تحارب الأخبار المغلوطة عن مصر

الخميس 04/مارس/2021 - 03:14 م
مصرية بألمانيا
مصرية بألمانيا
وفاء علي
طباعة
أشادت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتصميم الخاص بمبادرة "مصرية بـ100 راجل" The Power of Egyptian Women Abroad، التي أطلقتها الوزارة بهدف إشراك السيدات المصريات بالخارج في دعم مشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" للارتقاء بحياة المصريين والذي قامت بتنفيذه المهندسة "جيداء القرش" المقيمة في ألمانيا، والمشاركة في المبادرة.

ويرصد "الدستور" في النقاط التالية أبرز معلومات حول المهندسة جيداء القرش:

- حصلت على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإعلامية من جامعة Freie Universität ببرلين.
- تخرجت من الدفعة الثالثة لبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة.
- خريجة أكاديمية التربية الإعلامية والرقمية في بيروت 2018 بمنحة من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي.
- شاركت في منتدى شباب العالم 2018 الذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتقت بوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في إحدى اجتماعاتها بالشباب الدارسين في الخارج.
- تعمل حاليا كعضوة في مركز حوار الشباب المصريين الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة.
- تعمل المصرية "جيداء القرش" على نشر الثقافة الإعلامية والرقمية من خلال برنامجها "الإعلام وسنينه" الذي أنشأته في 2018 أثناء دراستها الجامعية، ويبث البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي ويهدف إلى نشر الوعي عن مدى تأثير الإعلام على فكر ومعتقدات الشخص والشعوب.

ويشرح البرنامج مواضيع مثل: استخدام البيانات في الحروب النفسية، تمثيل المرأة المسلمة في الإعلام الغربي والتوابع الاجتماعية لذلك، كيفية الكشف عن الأخبار المغلوطة وغيرها، باللغة العربية وبشكل مبسط يفهمه الجميع.

موضوعات متعلقة

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

الصور

image description

توافد كبار السن لتلقي لقاح كورونا في أسوان (صور)

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

جامعة أسيوط تعلن نجاح مركز تعليم الكبار في محو أمية 2943 مواطنًا

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

مذيع بريطاني يتلقى تعويضًا ماليًا بسبب اختراق هاتفه الجوال

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقائق مدهشة عن الماء والغذاء

المفوضية الأوروبية تريد زيادة معدل التوظيف إلى 78% بحلول 2030

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

الأحد.. جاليري دروب يستضيف معرض «منتهى الحب»

«سرديات التراث العربي» في أمسية ثقافية لرابطة أدباء الكويت

متخصصون في النشر: يجب إدراك التطور التكنولوجي في الترويج للكتاب

«ضي» يعلن شروط مسابقة المهرجان الرابع للشباب العربي