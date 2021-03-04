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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«أزهر أسيوط»: لا يوجد أي إصابة بكورونا بين الطلاب

الخميس 04/مارس/2021 - 03:13 م
الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو نبوت
إسلام أبوالمجد
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تفقد الدكتور محمد أبو نبوت، عميد كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم الخميس، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة أقرتها إدارة الجامعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال عميد كلية البنات، إن الجامعة تتخذ الإجراءات الاحترازية داخل لجان الامتحانات للتصدي لعدوي وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه في حالة الاشتباه في وجود أي أعراض لمرض فيروس كورونا يتم فورًا نقل المصاب إلى المستشفي، مضيفًا أن عملية الامتحانات تسير في هدوء تام ولا يوجد أي حالة إصابة أو اشتباه بين الطلاب حتى اللحظة.

وأكد أبو نبوت، توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة لمنسوبي الجامعة في مداخل الكليات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب، وارتداء الجميع للكمامات.
«أزهر أسيوط»: لا يوجد أي إصابة بكورونا بين الطلاب
«أزهر أسيوط»: لا يوجد أي إصابة بكورونا بين الطلاب
«أزهر أسيوط»: لا يوجد أي إصابة بكورونا بين الطلاب
«أزهر أسيوط»: لا يوجد أي إصابة بكورونا بين الطلاب
«أزهر أسيوط»: لا يوجد أي إصابة بكورونا بين الطلاب
«أزهر أسيوط»: لا يوجد أي إصابة بكورونا بين الطلاب
«أزهر أسيوط»: لا يوجد أي إصابة بكورونا بين الطلاب
«أزهر أسيوط»: لا يوجد أي إصابة بكورونا بين الطلاب

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