روسيا: إرسال واشنطن إشارات إلى طهران سيساعد على حلحلة الوضع

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن إرسال واشنطن إشارات إلى طهران يؤكد نواياها للعودة إلى خطة العمل الشاملة سيساعد على حلحلة الوضع المتعلق بالاتفاق النووي.وقال لافروف، في مقابلة مع مجلة "روسكايا ميسل" (الفكر الروسي)، نُشرت اليوم الخميس: "إن باب الفرص لإنقاذ الاتفاق النووي لم يغلق بعد، والشرط الأساسي يتمثل بالتنفيذ الكامل والمبدئي للاتفاقيات الشاملة لعام 2015 من قبل جميع البلدان، التي أعدتها وأبرمتها".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "نحن نعمل عن كثب مع جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة لتحقيق هذا الهدف"، متابعا: "نحن على اتصال دائم بالشركاء الأوروبيين للتوصل إلى حلول محتملة، ولكن الكثير يعتمد على الولايات المتحدة".وأشار إلى أن النقطة الأساسية هي موقف إدارة جو بايدن من الاتفاق النووي، مؤكدا أن حلحلة الموقف حول إيران وبرنامجها النووي يمكن أن تسرعها الخطوات التي ستتخذها واشنطن، والتي من شأنها إرسال إشارة إلى طهران تثبت جدية نوايا الولايات المتحدة بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.وشددد لافروف على أن بلاده مستعدة للمساعدة بكل الطرق الممكنة للتوصل إلى اتفاقيات في هذا الشأن.