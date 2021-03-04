التصريح بدفن جثمان طالب توفى في حادث تصادم بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، التصريح بدفن طالب لقي مصرعه في تصادم سيارة ميكروباص حال استقلاله دراجة بخارية بجوار مدرسة المستقبل بمدينة حلوان.وقررت النيابة التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث والتحقيق مع السائق، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في التحقيقات، والاستعلام عن صحة فتاة أصيبت في الحادث.كانت وردت إشارة من مستشفى حلوان العام للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث حلوان، مفادها مصرع شاب واصابة اخر، في حادث تصادم.انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه حال استقلال الضحايا دراجة بخارية، اصطدم بهم سائق ميكروباص، مما أسفر عن وفاة احدهما واصابة الاخر.وتم التحفظ على السائق المتسبب في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.