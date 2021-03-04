براتب 1800 جنيه.. «قوى عاملة المنوفية» تطلب مندوبى مبيعات

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات التنمية الزراعية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك براتب 1800 جنيه، تتضمن الوظائف المطلوبة بالشركة، مندوبى مبيعات، وذلك للذكور فقط.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أو معرفة المزيد عنها، التوجه إلى مكتب التشغيل بمدينة قويسنا بمساكن تيمور بجوار التأمين الصحي، أو وحدة التشغيل بديوان عام مديرية القوى العاملة بالمنوفية- شبين الكوم- البر الشرقي- عمارة غاز مصر- الدور الرابع.