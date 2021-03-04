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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

319 مليون يورو خسائر شركة الطيران النمساوية في 2020 بسبب كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 03:10 م
طيران أوستريان
طيران أوستريان
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قال أليكسيس فون هونسبروش، رئيس شركة الطيران النمساوية (أوستريان ايرلاينز)، إن الشركة خسرت 319 مليون يورو، وبدون الدعم الحكومي الذي يبلغ 150 مليون يورو، بإجمالي خسائر بلغ 469 مليون يورو في عام 2020، وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس شركة الطيران النمساوية، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن مجموعة (لوفتهانزا) الألمانية الشريكة في ملكية الشركة النمساوية سجلت خسارة بلغت 6.7 مليار يورو في عام 2020، موضحًا أن كلًا من الشركتين الألمانية والنمساوية تلقيا دعمًا كبيرًا من الدولتين بسبب أزمة كورونا، موضحا أن الخطوط النمساوية أوقفت حركة الطيران تمامًا لمدة ثلاثة أشهر في ربيع 2020، منوهًا بأن الوباء دفع شركة الطيران إلى أكثر الفترات صعوبة وتحديًا في تاريخ الطيران.

وأشار " هونسبروش" إلى انخفاض عدد الركاب من 14.6 مليون مسافر في عام 2019 بنسبة 79% ليبلغ 3.1 مليون مسافر عام 2020، كما انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 69٪ إلى 672 مليون يورو.

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