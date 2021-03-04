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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كنيسة القلب المقدس بالإسكندرية تنظم معرض المنتجات اليدوية بمناسبة عيد الأم

الخميس 04/مارس/2021 - 03:09 م
معرض المنتجات اليدوية
معرض المنتجات اليدوية
هبه عويضه
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نظمت كنيسة القلب المقدس، بمنطقة الإبراهيمية بوسط الإسكندرية، اليوم معرض للمنتجات اليدوية والمشروعات الصغيرة بمشاركة 50 عارضًا، ليستمر من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، حتى غد الجمعة.

وشهد المعرض مشاركة العارضين، بمنتجات من «الملابس، الاكسسوارات، والشنط، والمشغولات اليدوية والتحف»، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت «ميرنا مجدى»، مسؤول تنظيم المعرض، إن المعرض يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، يشارك فيه نحو 50 عارض وعارضة، من كافة الفئات العمرية مسلمين ومسحيين، حيث يشارك فيه شباب من الخرجيين وفتيات وسيدات ورجال.

وأضافت أن المعرض استقبل العارضين والجمهور منذ العاشرة صباحًا مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من جهاز القياس الحرارى والالتزام بارتداء الكمامة، والمسافات داخل المعرض.

وأوضحت أن الأقبال منذ بدايةاليوم، كان جيدًا، حيث تم توافد أعداد كبيرة من الجمهور من مختلف الأعمار، مشيرة إلى أن المعرض يمتاز بالجودة والأسعار في متناول الجميع، حيث يجمع المعرض بين المنتجات والصناعات اليدوية من«الاكسسوارات، والطعام، والحلويات، والمشغولات».

ولفتت أن الكنيسة تنظم العديد من المعارض، بداخل الكنائس مثل كنيسة القلب المقدس، والكنيسة المرقسية بالإضافة إلي تنظيم المعرض في عدد من الأماكن بداخل الإسكندرية، حيث تمثل تلك المعارض نموذج المواطنة التي يعيشها الشعب المصري، دون تفرقة بين المسلمين والمسيحيين.

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