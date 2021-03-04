«العربي لسيدات الأعمال» ينظم ندوة بالتعاون مع الرقابة الإدارية

نظم المجلس العربي لسيدات الاعمال جلسة تدريبية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تحت عنوان" تطبيق معايير النزاهة ومكافحة الفساد"، وكشفت عبير عصام، رئيس مجلس الأمناء، أنه جرى تدريب 15 مشاركا من المجلس ما بين سيدات، ورجال أعمال، وأكاديميين، وممثلين عن بعض مؤسسات المجتمع المدني.وأشارت رئيس مجلس الأمناء، إلي أن التدريب قام به ممثلين من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي عقدت يوم تدريبيا ثريا بالمعلومات القيمة، حيث تناولت جلسة التدريب أهمية مكافحة الفساد وآلياته، وأهمية تضافر جهود جميع شرائح المجتمع من أجل نشر مبادئ النزاهة والنهوض بالمجتمع.وأضافت عبير عصام، إن هناك جهدا كبيرا مبذول من قبل الدولة في هذا الملف الهام، مشددة علي دور مؤسسات المجتمع المدني في رفع الوعي ونشر مبادئ النزاهة في المجتمع المصري، مضيفة أن التدريب هو أولى خطوات تعاون المجلس العربي لسيدات الاعمال مع هيئة الرقابة الإدارية في هذا الملف، وليس آخرها.جدير بالذكر، أن المجلس العربي لسيدات الاعمال، يعمل خلال وحدات عمل المجلس علي تعزيز ودعم ملف النزاهة ومكافحة الفساد وفق أحدث الآليات، وهي احدى اهم المحاور التي تصب في أهداف المجلس العربي لسيدات الأعمال الخاصة بتحسين بيئة الأعمال.