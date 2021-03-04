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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم أسوان: 27 ألفًا و908 طلاب أدوا امتحانات ثانية إعدادى (صور)

الخميس 04/مارس/2021 - 04:14 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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أكد الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، أداء 27 ألفًا و908 طلاب وطالبات امتحانات الصف الثانى الإعدادى (امتحان واحد فقط متعدد التخصصات) فى الفترة من الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة صباحًا، وتبين انتظام العملية الامتحانية وتطبيق اللجان لكافة الإجراءات الاحترازية.

بينما استمرت غرفة عمليات المرحلة الثانوية فى عملها، حيث أدى جميع طلاب الصف الثانى امتحانهم اليوم فى مادة (اللغة الأجنبية الثانية) فى الفترة الأولى من التاسعة حتى العاشرة صباحًا.

بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحانهم فى مادة (علم النفس والاجتماع) فى الفترة الثانية من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة ظهرًا، طبقًا للجدول المعلن من قِبل الوزارة.

ونجح معظم الطلاب فى الدخول على المنصة الامتحانية اليوم، وواجه عدد قليل جدًا من الطلاب بعض المشكلات التقنية والتى تم التغلب عليها من إخصائى التطوير التكنولوجى بالمدرسة، ولم ترد للغرفة المركزية أى شكاوى أو مشكلات من الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما تمكن طلاب الامتحان الورقى (المنازل والدمج) من حل الامتحانات اليوم فى سهولة ويسر.

وبالنسبة لطلاب التعليم الفنى، أكد القبيصى أن اليوم أدى طلاب الصف الثانى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) وكذلك طلاب الصفين الثالث والرابع بالمدارس المتقدمة امتحانهم اليوم فى مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها باللجان.

وفى إطار توجيهات وكيل الوزارة، أجرى خالد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بمتابعة سير الامتحانات بمدارس (الشطب الإعدادية - دراو الإعدادية المشتركة - دراو الثانوية بنات).

بينما تابع سيد برجاس، وكيل إدارة نصر النوبة التعليمية مدارس (المالكى الإعدادية - أبو حنضل الإعدادية) وأكدا على انتظام الامتحانات وانضباط اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

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