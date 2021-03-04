«يعاني من صرع».. وفاة عامل بـ«أوقاف بورسعيد» عقب صلاة الظهر

توفى عامل مسجد الهادي برسيل بإدارة الضواحي في بوسعيد، عقب صلاة الضهر، حيث كان يعاني من نوبة صرع.وأكدت مديرية أوقاف بورسعيد، أن الوفاة طبيعية للعامل السيد إسماعيل إبراهيم، وعمره 47 عاما، وإنه كان يعاني من نوبة صرع وتوفى عقب صلاة الظهر في إثناء فترة عمله.