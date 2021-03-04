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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء عقد الاختبارات الإلكترونية بكلية التمريض جامعة حلوان

الخميس 04/مارس/2021 - 03:31 م
جريدة الدستور
إسراء جمال
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قامت كلية التمريض بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ببدء إجراء الاختبارات الإلكترونية.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى إلى تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلياتها في ظل الانطلاق التدريجي نحو التحول الرقمى الشامل في منظومة التعليم، لضمان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية.

جدير بالذكر أن كلية التمريض كان لها السبق فى ذلك، حيث كانت أولى كليات جامعة حلوان تطبيقًا للاختبارات الإلكترونية التى تبث من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية وإشراف أ. د صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، ود. ميادة طه، مدير وحدة القياس والتقويم، وم.م محمد أحمد على، نائب مدير وحدة القياس والتقويم.

هذا وقد أجريت الاختبارات بمعامل مركز الحساب العلمي وكلية الخدمة الاجتماعية والمعامل المركزية بالجامعة، حيث قامت الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، بعمل جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية، والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم كافة الدعم المعنوي من سيادتها للطلاب، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.

هذا وتقام الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان تحت إشراف تنفيذى من قبل أ.د مختار بكر، مستشار رئيس الجامعة للمشروعات والاتفاقيات الدولية والتدريب، وا. د منى نصر، المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) ومدير مركز الحساب العلمى، وأ.د سامية على، مدير مشروع الاختبارات الإلكترونية.

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