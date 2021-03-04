«حماة الوطن» ينعى النائب كمال عامر

نعى حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، وفاة النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان.وقال الحزب في بيان له، "ننعى ببالغ الحزن والأسى ابنًا من أبناء مصر والقوات المسلحة الذين خرجوا من نبتها الطيب، وطنيًا مخلصًا أفنى حياته في حب مصر والدفاع عن ترابها".وأضاف الحزب، "لقد وهب نائب الشعب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذي وافته المنية اليوم، حياته لخدمة الوطن، وقدم حياة ثرية بالعطاء في مختلف مجالات العمل الوطني".