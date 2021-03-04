شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا.. تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، غدا الجمعة، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وعلى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب البلاد والرياح معتدلة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع شبور مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 22 12الإسكندرية 20 13وادى النطرون 22 11طنطا 22 12شبين الكوم 22 12دمنهور 21 12بلطيم 20 13مطروح 19 13السلوم 18 10سيوة 20 07بورسعيد 21 12دمياط 20 12الزقازيق 22 12المنصورة 21 11الإسماعيلية 21 11السويس 21 11العريش 20 10رفح 19 10رأس سدر 22 12نخل 19 07نويبع 23 14طابا 22 12كاترين 18 04الطور 23 13شرم الشيخ 24 14الغردقة 23 15مرسى علم 24 14الفيوم 23 10بنى سويف 23 10المنيا 23 09أسيوط 24 09سوهاج 25 11قنا 26 11الأقصر 26 12أسوان 27 13إدفو 27 11أبوسمبل 26 13الوادى الجديد 25 10شلاتين 26 15أبورماد 27 15حلايب 26 16رأس حدربة 26 17.