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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا.. تفاصيل طقس الجمعة

الخميس 04/مارس/2021 - 03:26 م
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، غدا الجمعة، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وعلى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب البلاد والرياح معتدلة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع شبور مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 12
الإسكندرية 20 13
وادى النطرون 22 11
طنطا 22 12
شبين الكوم 22 12
دمنهور 21 12
بلطيم 20 13
مطروح 19 13
السلوم 18 10
سيوة 20 07
بورسعيد 21 12
دمياط 20 12
الزقازيق 22 12
المنصورة 21 11
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 11
العريش 20 10
رفح 19 10
رأس سدر 22 12
نخل 19 07
نويبع 23 14
طابا 22 12
كاترين 18 04
الطور 23 13
شرم الشيخ 24 14
الغردقة 23 15
مرسى علم 24 14
الفيوم 23 10
بنى سويف 23 10
المنيا 23 09
أسيوط 24 09
سوهاج 25 11
قنا 26 11
الأقصر 26 12
أسوان 27 13
إدفو 27 11
أبوسمبل 26 13
الوادى الجديد 25 10
شلاتين 26 15
أبورماد 27 15
حلايب 26 16
رأس حدربة 26 17.

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