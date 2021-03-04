بايدن يدعم مشروع قانون ترعاه رئيسة مجلس النواب لإصلاح النظام الانتخابى

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، دعم مشروع قانون ترعاه رئيسة مجلس النواب لإصلاح النظام الانتخابي.وأضاف بايدن: أن أمريكا تحتاج إلى تشريعات قوية لحماية الانتخابات والديمقراطية بعد تهديدات غير مسبوقة، وفقًا لـ" العربية عاجل"، وأكد على تحديث وتأمين انتخاباتنا المستقبلية من أي تهديدات.وأيدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعى الديمقراطيين إلى إصلاح أحكام النظام الانتخابى، وتسليم عملية تقسيم دوائر الكونجرس إلى هيئات مستقلة، مدلية بذلك بدلوها في معركة سياسية من المرجح أن تهيمن على واشنطن سنوات مقبلة.