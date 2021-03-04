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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في بورسعيد (فيديو وصور)

الخميس 04/مارس/2021 - 03:34 م
جريدة الدستور
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن بدء تلقيح المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا مجانًا، وذلك داخل مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في بيان اليوم، أنه يتم توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا حسب الأولويات وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، والتي تشمل الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها، وهم "المصابون بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الصدر المزمنة ومرضى الفشل الكلوي، المرضى ناقصو المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية، مرضى الأورام، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأضاف الدكتور أحمد السبكى أن المنصة الوحيدة للحصول على لقاحات فيروس كورونا هي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان http:www.egcovac.mohp.gov.eg، والذي تمت إتاحته للمواطنين يوم 28 من شهر فبراير الماضي، لافتًا إلى أن الموقع الإلكتروني سيقوم بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا بشكل إلكتروني، وذلك وفقًا البيانات التي يتم إدخالها على الموقع، كما تم تخصيص الخط الساخن 15335 للمزيد من الاستفسارات والمعلومات حول اللقاح، وكيفية الحصول عليه للمواطنين من الفئات المستحقة الذين لا يستطيعون التسجيل على الموقع.

وناشد الدكتور أحمد السبكي الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز لقاح فيروس كورونا سالف الذكر، مؤكدًا أن الطعوم آمنة تمامًا وتعطي حماية ووقاية لمتلقيها تتخطى الـ86%، كما ترفع قدرة الجسم على تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%، وتحمي من الدخول في مضاعفات المرض الخطيرة بنسبة كبيرة للغاية.

ووجه الدكتور أحمد السبكي الشكر إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لحرصها الدائم على الحفاظ على صحة المصريين والعمل على توفير الأمصال لتلقيح الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا حال حدوثها ووقايتهم من المرض أو مضاعفاته، مشيرًا إلى أن مصر من أعظم الدول التي أدارت أزمة كورونا بشكل جيد وظل النظام الصحي بها متماسكًا رغم اجتياح الأزمة لكثير من دول العالم.

يشار إلى أنه تم توفير اللقاح في المرحلة الأولى لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وهم الأطقم الطبية المعنيون بتشخيص وعلاج حالات الفيروس والعاملين بمستشفيات العزل التابعة للهيئة بمحافظتي بورسعيد والأقصر، وعددهم 1366 فردًا اٌستُهدِّف تطعيمهم باللقاح باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

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