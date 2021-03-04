«مستقبل وطن» ينعى النائب كمال عامر

نعى المهندس أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان.وقال رشاد: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ونفوس يعتصرها الحزن والأسى، أنعى اللواء أ.ح كمال عامر، الذي فاضت روحه إلى بارئها بعد مسيرة من العطاء".واضاف زعيم الأغلبية، رحم الله الراحل الكريم، القيمة والقامة الوطنية المخلصة، وأحسن إليه، وجعل كل ما قدمه في خدمة الوطن في ميزان حسناته، وتقبله في زمرة عباده الصالحين.ودعا نائب رئيس مستقبل وطن، الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجازيهم عنه خير الجزاء.