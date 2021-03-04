كوريا الشمالية تجري إعدادات لإنتاج بلوتونيوم لتصنيع أسلحة نووية

قال خبراء بالولايات المتحدة الأمريكية إن كوريا الشمالية ربما تقوم بإعدادات لتصنيع بلوتونيوم من أجل أسلحة نووية في مجمع يونجبيون النووي المثير للجدل.وكتب الخبراء، لصالح موقع "38 نورث" الإخباري، المتخصص في الشأن الكوري الشمالي، أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن معمل الكيمياء الإشعاعية، الذي يعد منشأة لإعادة معالجة قضبان الوقود المستهلكة، يقوم بالعمل مجددا بعد انقطاع دام نحو عامين.وينتج إعادة المعالجة عدة أشياء من بينها بلوتونيوم.وفي نفس الوقت، أشار الخبراء إلى أنه من الصعب تحديد الأنشطة التي تحدث في يونجبيون على أساس صور الأقمار الاصطناعية.