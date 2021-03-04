المخرج حسام على يبدأ تصوير «ورق التوت»

بدأ المخرج حسام علي تصوير أول مشاهد مسلسل "ورق التوت"، صباح اليوم، وجمعت المشاهد عددا كبيرا من نجوم العمل المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.ومسلسل "ورق التوت" بطولة كل من الفنانة ثراء جبيل، والفنان شريف سلامة، وعدد آخر من النجوم، ومن المقرر أن يتم التعاقد مع عدد آخر من الفنانين أيضًا خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة، ومن المتوقع عرضه عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.يذكر أن المخرج حسام علي انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، ويجرى حاليا مونتاج الحلقات لتسليمها لشركة سينرجي المنتجة للعمل، حيث من المقرر طرح "البرومو" الخاص بالعمل منتصف شهر مارس الجاري.و"القاهرة كابول" من بطولة النجوم طارق لطفي، وفتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، وعدد آخر من النجوم، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي.