14.8 مليون جنيه خسائر «العربية المتحدة للشحن» خلال 7 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، تراجع خسائر الشركة بنسبة 17.4 % على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أنها سجلت خسائر بلغت 14.84 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل خسائر بقيمة 17.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.وارتفعت إيرادات الشركة خلال السبعة أشهر لتصل إلى 7.31 مليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 6.57 مليون جينه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 15.03 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.67 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 6.05 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 5.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.