رئيس شعبة مواد البناء: استقرار في أسعار الحديد بالأسواق

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في حركة البيع والشراء لسوق الحديد.وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الحديد مستقرة عند 13000 جنيه.وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أن سعر الحديد من المصانع سجل من 2500 جنيه وحتي 13650 جنيه.