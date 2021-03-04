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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة سائق بطعنة نافذة على يد والد طليقته فى الغربية

الخميس 04/مارس/2021 - 03:45 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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أصيب سائق بجرح نافذ بالصدر طعنا على يد والد طليقته لخلافات بينهما بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورد إشارة لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام، بوصول على سمير على محمد  36 عاما سائق، ومقيم قرية "كوم النور" دائرة المركز مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر  من الجهة اليسرى "ادعاء تعدى". 

وبانتقال الضباط  إلى مكان البلاغ والفحص وسؤاله قرر بأنه أثناء زيارة أنجاله طرف والدتهم بذات القرية لانفصاله عنها بالطلاق حدثت مشادة كلامية بينه وبين والد طليقته أحمد محمد محمود العيسسوى 52 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية قام على إثرها بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة " سكين " وإحداث إصابته.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة " تم التحفظ عليها "  وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٢٦٣ لسنة ٢٠٢١  جنح مركز شرطة ميت غمر، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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