عمومية «ممفيس للأدوية» تناقش الموازنة التقديرية لـ29 مارس 2022

قرر مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الإثنين الموافق 29 مارس الجاري.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أن العمومية ستناقش الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2021-2022، وتستهدف الشركة خلال العام المالي المقبل تحقيق أرباح قبل الضريبة بقيمة 43 مليون جنيه.كما تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 597 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وتحقيق مبيعات تصدير بقيمة 30 مليون جنيه، مضيفة أن الجمعية العمومية ستنظر كذلك في إقرار الخطة الاستثمارية للشركة للعام المالي المقبل.يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا قبل الضرائب خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، بنحو 21.27 مليون جنيه، مقارنة بنحو 3.32 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات النشاط إلى 316.69 مليون جنيه خلال 7 أشهر، مقابل 290.12 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.