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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

104.51 مليون مشترك للهاتف المحمول والثابت في الربع الثالث 2020

الخميس 04/مارس/2021 - 03:42 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مارس الجاري، عن أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت بلغ نحو 104.51 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث لعام 2020" يوليو – سبتمبر " مقارنة بنحو 103.32 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019.

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن إجمالي عدد مشتركي المحمول بلغ 95.36 مليون مشترك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 94.90 مليون مشترك عن نفس الفترة 2019، وسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته 91 % من اجمالي مشتركي الخدمة التليفونية خلال هذه الفترة.

- معدل انتشار المحمول

وقال التقرير، إن معدل انتشار الهاتف المحمول بلغ 94.09 % بنهاية الفترة "يوليو - سبتمبر 2020" مقارنة بنحو 95.38 % عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل تغير سنوي متراجعا 1.29 % من ناحية اخري بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 7.70 % بنهاية الربع الثالث لعام 2020.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد خطوط التليفون الثابت بلغت نحو 9.15 مليون خط بنهاية الربع الثالث لعام 2020" يوليو- سبتمبر "مقارنة بنحو 8.42 مليون خط عن نفس الفترة عام 2019، مشيرا إلي السعة الحالية للهاتف الثابت بلغت 25.24 مليون خط بنهاية الفترة "يوليو – سبتمبر" 2020، مقارنة بنحو 24.06 مليون خط عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة سنوية 1.18 مليون خط وبمعد نمو سنوي 4.92 %.

- 9.1 مليون مشترك في الهاتف الأرضي
وأضاف التقرير أن عدد مشتركي التليفون الثابت في الحضر 7.02 مليون خط خلال الربع الثالث لعام 2020، مقارنة بنحو 6.53 مليون خط عن نفس الفترة عام 2019، في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت في الريف نحو 2.14 مليون خط خلال الربع الثالث لعام 2020 مقارنة بنحو 1.89 مليون خط عن نفس الفترة عام 2019.

وقال التقرير ان السعة الحالية للإنترنت ارتفعت 2.565 مليار نبضة في الثانية بنهاية الربع الثالث لعام 2020، مقارنة بنحو 2.397 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 7.04 %، في حين بلغ نصيب المواطن من السعة الدولية للإنترنت 25.31 الف نبضة في الثانية لكل شخص خلال الربع الثالث 2020، مقارنة بنحو 24.09 الف نبضة في الثانية شخص عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 5.08 %.

واشار التقرير ان اجمالي عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة" ADSL" ارتفع الي 8.45 مليون مشترك خلال الربع الثالث لعام 2020 مقارنة بنحو 7.12 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة سنوية 1.34 مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي 18.8%.

واكد التقرير ان عددمستخدمي الانترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغ 50.48 مليون مستخدم خلال الربع الثالث لعام 2020" يوليو – سبتمبر " مقارنة بنحو 38.17 مليون مستخدم خلال نفس الفترة عام 2019 في المقابل بلغ عدد مشتركي USB مودم نحو 3.28 مليون مستخدم خلال الربع الثالث لعام 2020 مقارنة بنحو 3.56 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2019.


104.51 مليون مشترك للهاتف المحمول والثابت في الربع الثالث 2020
104.51 مليون مشترك للهاتف المحمول والثابت في الربع الثالث 2020
104.51 مليون مشترك للهاتف المحمول والثابت في الربع الثالث 2020
104.51 مليون مشترك للهاتف المحمول والثابت في الربع الثالث 2020

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