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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

عودة القط والفأر.. 8 اختلافات بين «توم وجيري» الجديد والقديم

الخميس 04/مارس/2021 - 06:43 م
فيم توم وجيري
فيم توم وجيري
مارسيل نظمي
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في عام 1940 ابتكر ويليام حنا وجوزيف باربيرا 161 فيلمًا مسرحيًا قصيرًا لعبوا فيه شخصيات القط والفأر الشهيرة. ثم حصلت الشخصيتين توم وجيري على سبع جوائز أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير.

انتقلت بعدها مغامرات الشخصيتين الأشهر إلى التلفزيون، في البداية كنسخ كلاسيكية، ولكن لاحقًا في عروض مبهرة في العديد من المسلسلات خلال العقود اللاحقة: عرض توم وجيري (1975)، والعروض الكوميدية خلال (1980-1982)، توم وجيري كيدز (1990-1993)، حكايات توم وجيري (2006- 2008)، ومؤخرًا عرض توم وجيري (2014 إلى الوقت الحاضر).

على مدار هذه الأعوام ارتبط العالم بمغامرات القط والفأر، وأحب مشاهدة الصراع الدائر بينهما الصغار والكبار على حد سواء، ما جعل الجميع في حالة انتظار ومتابعة لعرض فيلم توم وجيري بنسخته الجديدة الذي عرض يوم الجمعة الموافق 26 من فبراير الماضي، متصدرًا قائمة الكلمات الأكثر تداولًا على موقع البحث «جوجل» عالميًا.

لكن ما الفرق بين الفيلم الجديد والنسخة القديمة من توم وجيري؟

• فكرة الفيلم تعتمد على تقنية الدمج بين المشاهد والصور الحية من ناحية وبين الرسوم المتحركة من ناحية أخرى.

• اختلف الكثيرين حول الفيلم وفكرته، فبينما انتظر عشاق توم وجيري مشاهدته على الشاشة الكبيرة، أعرب البعض عن خيبة آمالهم لما آلت له الفكرة وتنفيذها التي وصفها المعلقون بالمبالغ فيه.

• الفيلم يعيد تخيل قصة «توم وجيري» المتشاجران دائمًا بشكلهم التقليدي، ليتم دمجهم مع الحياة الواقعية فى نيويورك، ويحاولان سويًا الوصول إلى المدينة الكبيرة، بصحبة الشخصية «Fate» للوصول إلى فندق فخم فى عطلة نهاية الأسبوع فى حفل زفاف أحد المشاهير.

• تقوم الفنانة الأمريكية كلوى جرايس موريتز بدور البطولة، بشخصية مسئولة بشركة تنظيم احتفالات أستأجرها فندق لتنظيم حفل زفاف.

• تظهر شخصية الفأر «جيري» المزعج بالفندق، ويحاول القط «توم» مساعدته للخروج من المبنى قبل موعد الزفاف.

• يشارك كل من مايكل بينا، وكولن جوست، وجون فراى وغيرهم، في بطولة العمل، والفيلم من تأليف كيفن كوستيلو.

• عرض الفيلم في شهر فبراير ليتزامن مع الذكرى الـ81 عامًا على مرور أول ظهور توم وجيري Tom & Jerry للعالم، على شاشات التلفزيون عام 1940.

• بالرغم من الهدف الموحد الذي جمع توم وجيري في الفيلم الجديد، إلا أن القصة حافظت على شقاوتهما وطريقتهما في تدمير الممتلكات والأثاث.
توم وجيري
توم وجيري
لكن ما الفرق بين الفيلم الجديد والنسخة القديمة من توم وجيري؟

• فكرة الفيلم تعتمد على تقنية الدمج بين المشاهد والصور الحية من ناحية وبين الرسوم المتحركة من ناحية أخرى.

• اختلف الكثيرين حول الفيلم وفكرته، فبينما انتظر عشاق توم وجيري مشاهدته على الشاشة الكبيرة، أعرب البعض عن خيبة آمالهم لما آلت له الفكرة وتنفيذها التي وصفها المعلقون بالمبالغ فيه.

• الفيلم يعيد تخيل قصة «توم وجيري» المتشاجران دائمًا بشكلهم التقليدي، ليتم دمجهم مع الحياة الواقعية فى نيويورك، ويحاولان سويًا الوصول إلى المدينة الكبيرة، بصحبة الشخصية «Fate» للوصول إلى فندق فخم فى عطلة نهاية الأسبوع فى حفل زفاف أحد المشاهير.
فيلم توم وجيري
فيلم توم وجيري
• تقوم الفنانة الأمريكية كلوى جرايس موريتز بدور البطولة، بشخصية مسئولة بشركة تنظيم احتفالات أستأجرها فندق لتنظيم حفل زفاف.

• تظهر شخصية الفأر «جيري» المزعج بالفندق، ويحاول القط «توم» مساعدته للخروج من المبنى قبل موعد الزفاف.

• يشارك كل من مايكل بينا، وكولن جوست، وجون فراى وغيرهم، في بطولة العمل، والفيلم من تأليف كيفن كوستيلو.

• عرض الفيلم في شهر فبراير ليتزامن مع الذكرى الـ81 عامًا على مرور أول ظهور توم وجيري Tom & Jerry للعالم، على شاشات التلفزيون عام 1940.

• بالرغم من الهدف الموحد الذي جمع توم وجيري في الفيلم الجديد، إلا أن القصة حافظت على شقاوتهما وطريقتهما في تدمير الممتلكات والأثاث.


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