مسئول بالصحة العالمية يرحب بإطلاق أوروبا اختبارًا للقاح «سبوتنيك في»

رحب رئيس المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوجه، بالأنباء التي أفادت بأن الوكالة الأوروبية للأدوية، بصدد البدء في إجراء سريع لاختبار لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقال رئيس المكتب الاقليمي في مؤتمر صحفي دوري في كوبنهاجن، إن "الاتحاد الروسي لديه ماض قوي ومجرب في تطوير اللقاحات... وكان لهم دور كبير في مكافحة شلل الأطفال والحمى الصفراء، ضمن أمراض أخرى".وأضاف كلوجه: "ولكننا دائمًا نتسم بالثبات والاستقلال التام عن بلد المنشأ، وتنطبق نفس المعايير على الجودة والأمان والفعالية... نحتاج بشدة إلى توسيع مجموعة اللقاحات المتاحة لدينا، لذلك أرى أن ذلك يعد تطورًا مرحبًا به للغاية".