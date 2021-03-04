ألمانيا توافق على استخدام لقاح استرازينيكا لمن يبلغون 65 عاما أو أكثر

أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الخميس موافقة السلطات الصحية على استخدام لقاح استرازينيكا لفيروس كورونا لمن هم يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر، وذلك بعد رفضها في بادىء الأمر.وكانت ألمانيا قد وافقت سابقا على اعطاء لقاح "أسترازينيكا" لمن هم دون 65 عاما فقط، مستشهدة ببيانات عن آثارها على كبار السن.وأدى ذلك إلى تشكيك الجمهور في فعاليته، مع رفض بعض الألمان له، تاركين العديد من الجرعات غير المستخدمة.