الأنبا كريكور يرأس القداس الافتتاحي لسنة العائلة

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللجنة الأسقفيّة للعائلة برئاسة المطران كريكور أغسطينوس كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك بمصر دعت إلى حضور القدّاس الافتتاحي لسنة العائلة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك يوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري، السادسة مساءً، بكاتدرائية السيّدة العذراء مريم بمدينة نصر بالقاهرة.تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.