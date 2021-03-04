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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح سنة العائلة

الخميس 04/مارس/2021 - 03:10 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
تريزة شنودة
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في رسالة عبر وسائل التواصل، أعلن الأب يوسف عبدالنور اليسوعى، الأمين العام لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، إنه بمناسبة تخصيص قداسة البابا فرنسيس هذه السنة سنة "العائلة"، يفتتح صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، سنة العائلة.

ويأتى هذا الإعلان بمناسبة الذكرى الخامسة لنشر الإرشاد الرسوليّ "فرح الحبّ".

وتنظم اللجنة الأسقفيّة للعائلة برئاسة سيادة المطران كريكور أغسطينوس كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك بمصر القدّاس الافتتاحي، وذلك يوم السبت الموافق، الثالث عشر من شهر مارس الجارى، السادسة مساءً، بكاتدرائية السيّدة العذراء مريم بمدينة نصر بالقاهرة.

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