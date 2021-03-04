نائب بطريرك الكاثوليكى يتلقى بخدام مجموعة «عمانوئيل»

التقى الأنبا باخوم، مسئول لجنة الأنشطة الرسولية، بمجموعة عمانوئيل فى اجتماعهم التكوينى للمسئولين.قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللقاء كان حول نعمة الله: التبني، واختيار الله لنا قبل إنشاء العالم.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامى عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اللقاء جاء في صيغة الأون لاين، أي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.