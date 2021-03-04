الاتحاد المسيحي للطلبة يناقش «التنمية في الحركة المسكونية» عبر زووم

نظم الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة برئاسة "ميرا نعيمة" السكرتير الإقليمي للاتحاد بالشرق الأوسط، مساء أمس، لقاء جديدا بمشاركة عدد من القيادات الدينية عبر تطبيق "زووم".وناقش اللقاء موضوع "النوع الاجتماعي والتنمية في الحركة المسكونية"، بمشاركة الأمينة العامة السابقة للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة - نكتا مونتس"، ويحرص الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة على تنظيم لقاءات دورية، للتواصل بين الكنائس المسيحية بدول الشرق الأوسط، بهدف دعم الحوار والتواصل بينهم.