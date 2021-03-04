طلاب الثاني الثانوي يؤكدون سهولة امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، امتحاني الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع، وذلك في غضون 60 دقيقة لكل مادة.ولم ترد أي شكاوى من الطلاب بعد انتهاء امتحان المادتين، كما أن السيستم عمل بشكل جيد دون انقطاع أو أي مشكلات تعيقهم عن اتمام أسئلة الامتحان.وقالت الطالبة فريدة أحمد، إن امتحان اللغة الأجنبية الثانية كان سهلًا ولا يُوجد به أي صعوبات.وأشارت الطالبة سلمى سامح، إلى أن امتحان مادة علم النفس والاجتماع تم تسريبه من قبل، والأسئلة مباشرة ولا يوجد أي تعقيدات.من جانبه؛ تابع الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، امتحانات الصف الثاني الإعدادي والصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٠ من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمقر مديرية التربية والتعليم.