بدء تلقي أهالي كفرالشيخ لقاح كورونا (صور)

بدأ تلقي المواطنين بمحافظة كفرالشيخ، لقاح فيروس كورونا بمستشفى قلين المركزي، بحضور الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المدييرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصارمة بين المترددين على المستشفى.كان التسجيل بدأ في وقت سابق عبر الموقع الإلكتروني، واليوم بدأت فعاليات تلقي اللقاح في مركز التطعيمات بمستشفى قلين المركزي، وتبدأ الإجراءات لأخذ اللقاح بقياس العلامات الحيوية لمتلقي اللقاح ثم تطعيمه، ثم ينتظر تحت الملاحظة لفترة قبل أن ينصرف من المستشفى.وأشارت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إلى أن ذلك يُعد الحدث الأهم عالميا خلال العامين الحالي والماضى على أثر جائحة هي الأخطر من نوعها والأكبر في تاريخ الطب الحديث، حيث اجتاح العالم فيروس كورونا المستجد والذي عجزت عن مواجهته أعتي النظم الصحية في العالم، وحاربت مصر في الطليعة كعهدها دائما وُجِدت لتقود إقليميًا ودوليًا.