28 بحثًا و10 ورقات عمل في مؤتمر حوار الأديان بالأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف بلوغ إجمالي البحوث العلمية المشاركة والجاري طباعتها ضمن أعمال مؤتمر "حوار الأديان والثقافات" الذي يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة من 13: 14 مارس الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمانية وعشرين بحثًا علميًّا، إضافة إلى 10 ورقات عمل التي يقدمها الوزراء والمفتون ورؤساء المجالس العليا للشئون الإسلامية من مختلف دول العالم أثناء المؤتمر.وأوضحت وزارة الأوقاف أن المؤتمر ينطلق المؤتمر في إطار دعوة الرئيس الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة، تراعي الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام الإنسانى، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة.ويتضمن المؤتمر الذي يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عدة محاور الأول سيكون تحت عنوان "مفهوم الحوار وغاياته "، فالحوار لابد له من غاية يهدف إلى تحقيقها، وليس مجرد حوار لإثبات حالة أو موقف، حتى لا يكون حوارا جدليا أو سوفسطائيا.المحور الثاني هو عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد، والمحور الثالث هو الحوار والمشترك الإنسانى: دينيًّا وثقافيًّا، والمحور الرابع هو الحوار واحترام خصوصية الآخر: دينيًّا وثقافيًّا، والمحور الخامس بعنوان "أثر الحوار البناء فى مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني"، والمحور السادس "عوامل نجاح الحوار ".