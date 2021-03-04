«قوى عاملة الشرقية» تختتم دورة التفصيل والحياكة لـ15 متدربة

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، دورة التفصيل والحياكة بمركز مهني النحال، بإشراف وكيل الوزارة المستشار مدحت الغمراوي.وضمت الدورة التدريبية نحو 15 متدربة، تم تدريبهم على مهنة التفصيل والحياكة لمدة شهرين متتاليين.ويأتي ذلك في إطار دورات التدريب المهني المجانية التي تنظمها مديرية القوى العاملة بالشرقية، بمراكز التدريب المهني التابعة لها، لتدريب وتأهيل الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل.