«السكة الحديد»: تحسين عربات بعض القطارات على خط أبوقير

أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب بعض عربات قطارات خط أبوقير بعربات محسنة بدلا من العادية، في ظل الجهود المبذولة وتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القطار سيكون (جرار + 5 عربات محسنة + عربة قيادة محسنة)، اعتبارا من غدا الجمعة، بالقطارات أرقام: "400240034004400540094010401140124016401740184019402040234024402540264027403040314032403340344037".