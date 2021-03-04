مصرع طفلة غرقًا بمروى مائى بتمى الأمديد

لقيت طفلة عمرها ٣ سنوات مصرعها غرقًا في مروى مائي أثناء لهوها بجوار منزلها بعزبة "الجبالي" التابعة لقرية كفرسنجاب مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة تمي الأمديد من بعض الأهالي بغرق طفلة بمياة مروی مائي بجوار منزلها بعزبة "الجبالي" التابعة لقرية "كفرسنجاب" دائرة المركز.وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفلة "رقية محمد أبوالعنين منصور" 3 سنوات، مقيمة طرف أهليها بذات القرية، أمام المنزل- سقطت بمروی مائي مار بجوار المنزل، مما أدى إلى غرقها بالمياه ووفاتها، وتم انتشالها في حينه بمعرفة أهليتها ونقل جثتها إلى المنزل.وبسؤال والدها المدعو "محمد أبوالعنين منصور أبوالعنين" ٣٤ عامًا، سائق، ومقيم بذات القرية، أيد مضمون الفحص ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱٦٢٥ إداري مركز شرطة تمي الأمديد، وجارٍ استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة.