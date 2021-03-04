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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لفظت ربة منزلة بقرية نقيطة التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية انفاسها الاخيرة اثر قيامها بالانتحار بتناول قرص حفظ الغلال لاصابتها بمرض نفسى.

انتحار ربة منزل بقرص حفظ الغلال بإحدى قرى الدقهلية

الخميس 04/مارس/2021 - 04:10 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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لفظت ربة منزلة بقرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية أنفاسها الأخيرة إثر قيامها بالانتحار بتناول قرص حفظ الغلال لإصابتها بمرض نفسى.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول السيدة.م.خ. (٥٠ عاما)، ربة منزل مقيمة بقرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة جثة هامدة "ادعاء تناول مادة سامة".

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال زوجها وابنها، قررا بأنها كانت تعاني من مرض نفسي وصرع وتعالج منه وأبلغتهما بتناولها قرصا كيماويا يستخدم لحفظ الغلا بقصد الانتحار، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهما أحدا بالتسبب فى وفاتها.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة "حبة غلة"، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۲۱۹۰ إداري مركز  شرطة المنصورة، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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