ضبط 224 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا

قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، إن المديرية واصلت تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية، لضبط الأسواق والتأكد من جودة المعروضات على المواطنين، حيث تم ضبط 224 كجم لحوم خلال الحملات بمركزي ملوي والعدوة.وأوضح عثمان أن اللحوم التي تم ضبطها منها 216 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و8 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برصد المخالفات وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، لضمان سلامة وأمان المعروض من اللحوم والمواد الغذائية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.