ما محاور بناء منظومة التأمين الصحي الشامل؟.. السبكي يوضح لـ«الدستور»

أكد الدكتور أحمدالسبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تقوم بعمل حملات توعية بأهمية التسجيل الإلكتروني وفتح الملفات العائلية والفردية للانتفاع بالخدمات الصحية التي توفرها المنظومة في محافظات المرحلة الأولى.وأوضح السبكي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك عدة محاور أساسية تبنى عليها المنظومة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، موضحا أن هذه المحاور تشمل تأسيس المنشآت الصحية على أعلى مستوى من الجودة والتميز، وكذلك تجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، إضافة إلى ميكنة الخدمات الصحية والتحول الرقمي الذي يسهم في حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بمل سهولة ويسر.