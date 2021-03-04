السعودية وأيرلندا تبحثان تطوير العلاقات الثنائية

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، مع وزير خارجية أيرلندا، سايمون كوفيني، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين تبادلا، خلال الاتصال، وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.