تحذيرات من تصاعد منحنى الإصابات بـ«كورونا» فى فلسطين

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية مسئول ملف "كورونا"، الدكتور كمال الشخرة، من التصاعد الكبير في منحنى الإصابات بفيروس "كورونا" وانتشار السلالات الجديدة، وارتفاع نسبة الإدخال للمستشفيات.ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فقد حذر الدكتور كمال الشخرة، اليوم الخميس، من احتمالية أن تتضاعف أعداد الإصابات والوفيات، في ظل عزوف بعض المواطنين، خاصة العمال عن إجراء الفحوصات وانتشار السلالات الجنوب إفريقية والبريطانية واحتمالية وصول سلالات أخرى، موضحًا أن الوزارة على استعداد لاستقبال هذه الحالات ومتابعة الوضع في المختبرات.وردًا على ما أشيع حول انهيار النظام الصحي الفلسطيني، شدد الشخرة على أن النظام الصحي لم ينهار، وعلى استعداد لافتتاح أقسام ومشاف جديدة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وأن كل ما يتم نشره هو واقعي تبعًا لبيانات رسمية، وبين أن اجتماعًا سيعقد اليوم مع وزيرة الصحة مي الكيلة، للتشاور حول الإجراءات المرتقبة في المحافظات.